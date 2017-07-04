Сутки в АТО: боевики применили "Град", двое бойцов ВСУ погибли

На протяжении прошедших суток боевики 22 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины. В результате обстрелов двое украинских воинов погибли, еще трое получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Интенсивность вражеского артиллерийского огня вдоль всей линии боевого соприкосновения 3 июля относительно снизилась, однако такие обстрелы окончательно не прекратились. Скрывая свои преступления, противник продолжает более активно прибегать к вооруженным провокациям в темное время суток.

Приморское направление. Восемь раз пророссийские незаконные вооруженные формирования применяли оружие на этой части фронта.

В частности, вечером оккупанты из 82-мм минометов обстреляли оборонительные укрепления ВСУ вблизи Водяного. Несколько позже захватчики применяли там ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Широкиного оккупанты били из вооружения БМП. А у Новотроицкого, Гнутового, Лебединского и Павлополя, противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе АТО также уточнили, что артиллерийский обстрел позиций сил АТО, который состоялся утром 3 июля в районе Гнутового, был осуществлен не только из систем ствольной артиллерии, но и из переносных реактивных пусковых установок "Град - П" ("Партизан").

Донецкое направление. Всего, в течение минувших суток на этом направлении зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

После активизации снайперских групп противника на Светлодарской дуге, боевики вечером нарушали перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи Опытного и в районе Майорска. Использовали бандформирования исключительно пехотное вооружение, в частности гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Луганское направление. Здесь также зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

Артиллерийское вооружение на этой части линии соприкосновения противник не использовал. Зато, опять под огонь оккупантов из гранатометов и стрелкового оружия в прошедшие сутки попали опорные пункты украинских защитников неподалеку Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, еще до рассвета вблизи Новотошковского "работал" вражеский снайпер.

В штабе АТО отмечают, что в отдельных случаях, учитывая угрожающее положение для своей жизни и здоровья, украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь с целью поражения огневых средств противника.