Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко назвали дату встречи с Тиллерсоном

Вторник, 4 июля 2017, 15:20

Президент Петр Порошенко встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве 9 июля.

Об этом во вторник сообщает сайт президента.

"В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжение координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: