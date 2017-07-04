У Порошенко назвали дату встречи с Тиллерсоном

Президент Петр Порошенко встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве 9 июля.



Об этом во вторник сообщает сайт президента.



"В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжение координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", - сказано в сообщении.



Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



Кроме того, президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.



Ранее "Украинская правда" сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов.

Украинская правда