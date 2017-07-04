Генпрокуратура подозревает экс-заместителя главы АП в неуплате налогов

Генпрокуратура начала расследование по подозрению в неуплате налогов против бывшего заместителя главы Администрации президента, депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 20 июня, передают Українські Новини.

Согласно ему, от 7 июня по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, осуществляется досудебное расследование управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры

По данным следствия, Чмырь указал в своей е-декларации за 2016 год 8 объектов ценного движимого имущества и 572 тысячи долларов наличными. При этом совокупный доход его семьи за отчетный период не превышал 19 тысяч гривен.

Кроме того, Чмырь задекларировал недвижимость в Киеве и Ялте, приобретенную в 2010-2011 годах, а также земельные участки площадью 10 га, которые приобрела его жена в 2015 году.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил следствию доступ к свидетельствам о праве собственности Чмыря на объекты недвижимости.

Как сообщалось, у Генпрокуратуры есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана, но подозрения по этому делу ему пока не выдвинули.