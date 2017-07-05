Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Объявлен конкурс на нового члена НАПК вместо Рябошапки

Среда, 5 июля 2017, 14:15

Кабинет министров объявил конкурс по отбору нового члена Нацагентства по предупреждению коррупции вместо Руслана Рябошапки.

Об этом говорится в распоряжении правительства №437-р от 4 июля.

"В связи с досрочным прекращением полномочий члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции провести конкурс по отбору кандидатов на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в документе.

Кабмин назначил ответственным за проведение отбора первого заместителя министра юстиции Наталью Севостьянову.

Согласно распоряжению, кандидаты на в НАПК должны отвечать следующим требованиям: быть гражданами Украины; достичь 35-летнего возраста; иметь высшее образование; владеть государственным языком; быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять служебные обязанности члена агентства.

На заседании конкурсной комиссии Севостьянова заявила, что на эту должность уже есть 14 претендентов, которые прошли специальную проверку.

"Фактически мы имеем 14 финалистов, кандидатов, прошедших специальную проверку, 5 из которых предоставили необходимые пояснения в секретариат Кабмина и, в принципе, мы готовы смотреть всех", - цитируют ее "Украинские новости".

Чиновница добавила, что на собеседование в среду, 5 июля, были приглашены 8 кандидатов.

Как известно, 9 июня член НАПК Руслан Рябошапка подал в отставку.

Позднее появилась информация, что Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Рябошапки.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НАПККабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
НАПК
В НАПК обещают проверить не только военкомов, но и их родственников, водителей и любовниц
Между ковидом и войной с миллиардами гривен: как и когда украинские партии снова начнут отчитываться
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: