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Суд по госизмене Януковича продолжится уже в июле

Четверг, 29 июня 2017, 14:51

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение судебного заседания о государственной измене экс-президента Виктора Януковича 6 июля.

Об этом в ходе судебного заседания в четверг заявил судья Владислав Девятко.

К этому времени сторона защиты и обвинения должны предоставить суду все письменные, аудио и видео файлов материалов досудебного расследования, которые будут изучаться в суде.

Как известно, в четверг Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Судья мотивировал свое решение тем, что Янукович умышленно избегает следствия, и является объявленным в международный розыск.

В свою очередь, адвокаты возмутились, что суд не учел их доводы. Защитник экс-президента Виталий Сердюк заявил возражение против действий суда.

Представители прокуратуры зачитали обвинительный акт. Януковича обвиняют в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович
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