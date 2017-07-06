Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польский Ernst&Young будет советником по приватизации "Центрэнерго"

Четверг, 6 июля 2017, 08:55

Конкурс по выбору советника по приватизации "Центрэнерго" выиграла польская компания Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp, k.

Выбирали 5 июля из четырех компаний, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

На 1 балл от победителя отстала ROTHSCHILD POLSKA spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością. И на 2-3 балла меньше победителя было у ООО "ПрайсВотерХаузKуперс-Украина" и ООО "КПМГ-Украина".

 

Глава конкурсной комиссии руководитель ФГИ Дмитрий Парфененко отметил, что теперь победитель и фонд начнут работу над договором, а кандидатуру советника должно утвердить правительство.

 

По его словам, выбор был сложным для комиссии, но она решила, что консорциум, который создал Ernst & Young в Польше "наиболее полный для работы с "Центрэнерго", а сроки выполнения работ по подготовке к приватизации – самые короткие".

Темы: приватизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

Все новости...
приватизация
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Фонд госимущества продал "Ровноторф" на аукционе за 205 миллионов
Фонд госимущества продал дворец на Львовщине за 20 миллионов
Последние новости
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
Все новости...
Реклама: