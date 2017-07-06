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Луценко: Надеюсь, Рада не совершит акт самоубийства

Четверг, 6 июля 2017, 10:11

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что парламент снимет неприкосновенность со всех фигурантов представлений Генпрокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сказал перед заседанием регламентного комитета.

"Я уже понял, что в этом "комитете самообороны депутатов" я поддержке борьбы с коррупцией не получу", – заявил Луценко.

"Но я надеюсь, что Верховная Рада не совершит акт самоубийства и позволит правоохранителям работать с некоторыми депутатами, как с обычными украинцами", – добавил генпрокурор.



Регламентный комитет в 10 утра начал рассмотрение представления на Полякова.

Роман Романюк, УП

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураВерховная Раданеприкосновенность
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