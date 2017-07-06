Луценко: Надеюсь, Рада не совершит акт самоубийства
Четверг, 6 июля 2017, 10:11
Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что парламент снимет неприкосновенность со всех фигурантов представлений Генпрокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом он сказал перед заседанием регламентного комитета.
"Я уже понял, что в этом "комитете самообороны депутатов" я поддержке борьбы с коррупцией не получу", – заявил Луценко.
"Но я надеюсь, что Верховная Рада не совершит акт самоубийства и позволит правоохранителям работать с некоторыми депутатами, как с обычными украинцами", – добавил генпрокурор.
Регламентный комитет в 10 утра начал рассмотрение представления на Полякова.
Роман Романюк, УП