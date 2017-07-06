Янукович просит ГПУ возбудить дело о "госперевороте"

Защита Виктора Януковича передала Генеральной прокуратуре заявление экс-президента о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году.



"Такое заявление было подано 20 июня 2017 года. Я подал непосредственно оригинал заявления, подписанного Виктором Януковичем", – сказал адвокат Виталий Сердюк журналистам под Оболонским райсудом Киева.



"В рамках этого заявления будут установлены все факты, которые предшествовали и стали предпосылками ситуации, которую мы сейчас имеем в Украине – это война, потеря территориальной целостности и другие негативные последствия, которые имеет государство от тех событий, которые происходили на Майдане", – добавил он.



"Речь идет об умышленных, четко организованных действиях, направленных на вред государству Украина, заключающиеся в насильственном захвате власти. Именно эти действия привели, согласно заявлению, к негативным событиям в Крыму и потере территориальной целостности. Последствием этих действий стала ситуация, которую мы сейчас имеем на Донбассе и вообще в стране", – отметил адвокат.

По версии Януковича, в "госперевороте" виновата "организованная группа лиц":



"Прямо обвиняются Виктором Януковичем Аваков, Кличко, Луценко... Также речь идет о Наливайченко, Парубие, Пашинском, Турчинове, Тягнибоке, Яценюке и других лицах, причастных к соответствующим событиям".

По словам Сердюка, действия этих людей "уже установлены и доказаны надлежащими и допустимыми доказательствами", которые задокументированы. На вопрос, кто собирал доказательства и кто установил виновных, адвокат не ответил.



На вопрос, почему Порошенко нет в этом перечне, адвокат ответил: "Вопрос причастности господина Порошенко в инкриминируемых действиях должно решать следствие на основании собранных доказательств в своей совокупности. Вопрос его ответственности должен быть исследован, в том числе исследован Генеральной прокуратурой в ходе досудебного следствия".

"Обратите внимание на виктимное поведение генерального прокурора, который каждый раз вызывался защитой (по делу против Януковича о госизмене – ред.), Но не явился на данное заседание, который после того, как увидел свое имя в списке свидетелей и понял, что ему также надо будет прийти не на телевидение, не в Фейсбук, а в суд, прийти и дать показания под присягой, – он сделал заявление и дал четкий месседж, что видеоконференция с Виктором Януковичем не состоится, и его допроса также страна не увидит", – сказал также он.



Сердюк добавил, что защита подала заявление – и ожидает его регистрации Генпрокуратурой.



"Генеральная прокуратура, как и по всем остальным производствам, не сообщала защите о регистрации, но защита добьется этой регистрации и общество сможет публично следить за всеми событиями, которые происходят в данном уголовном производстве", – сказал он.

Сердюк сказал, что Янукович решил судиться после последнего заседания Оболонского райсуда, на котором было принято решение о применении процедуры заочного расследования в отношении человека, который "постоянно требует принять участие в заседании", а также об отказе Януковичу в допросе свидетелей.



Янукович считает, что "процесс потерял всякую легитимность" – и все решения суда будут считаться ничтожными, поэтому он решил "выйти из процесса".

Оболонский райсуд Киева уже рассматривает дело против Януковича о государственной измене за того, что в 2014 году он просил Россию о военном вмешательстве в ситуацию в Украине, где против его политики протестовали в Киеве и других городах.

Кроме того, следователи открыли ряд других производств против Януковича – в частности, об убийствах во время акций протеста, в том числе 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости и улице Институтской в Киеве.



Алена Рощенко, УП, дополнено