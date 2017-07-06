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Маркиву в Италии сменили государственного адвоката на платного

Четверг, 6 июля 2017, 13:27

Задержанному в Италии украинскому военному Виталию Маркиву изменили адвоката.

Это подтвердил "Украинской правде" начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По его словам, новый адвокат сейчас знакомится с материалами дела.

Кирилич добавил, что замена адвоката или привлечение дополнительного защитника является правом родных задержанного.

По информации источников "Украинской правды", нового платного адвоката Маркива зовут Рафаэлле Делла Валле, ранее его защищал государственный адвокат Боцци.

Как сообщалось, 4 июля батальон имени генерала Кульчицкого на своей странице в Facebook сообщил, что суд по Маркиву перенесен на 5 июля в связи с изучением материалов дела новым итальянским адвокатом.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им.Кульчицкого, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелли и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелли.

Темы: Италиясуд
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