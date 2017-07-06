Комитет признал необоснованными представления на Полякова

Регламентный комитет ВР признал представления ГПУ на нардепа Максима Полякова недостаточно обоснованными и отправил их на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник на заседании в четверг.

Во всех трех представлениях - на снятие неприкосновенности, задержание и арест - комитет признал, что они являются законными, но недостаточно обоснованными в части проведения оперативных следственных действий.

Также комитет обратился в ГПУ с требованием расследовать действия сотрудников НАБУ, которые якобы совершили преступление путем провокации подкупа.

За три решения члены комитета проголосовали единогласно.

Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки в размере 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.

Роман Кравец, УП