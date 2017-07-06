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В Siemens заявили, что не отправляли свои турбины в Крым

Четверг, 6 июля 2017, 16:31

Немецкий концерн Siemens уверяет, что его турбины не могли попасть в Крым, а к санкциям ЕС он относится очень трепетно.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"У нас нет оснований полагать, что газовые турбины, упомянутые в новостях, были доставлены в Крым", - заявили там.

Также в Siemens отрицают, что когда-либо заключали контракт с ОАО "Технопромэкспорт" на поставку оборудования для строительства электростанций в Крыму.

"Компания Siemens всегда ведет свой бизнес в политико-правовых рамках. Поэтому Siemens уважает решения касательно санкций и, конечно же, будет соблюдать их положения", - заверили там.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию, распространенную в СМИ, о якобы нарушении санкционного режима и поставку в оккупированный Крым немецких турбин Siemens.

5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: РосcияКрымскандалЕвропасанкции
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