Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура: Неонацист с РФ причастен к убийству около 40 бойцов

Четверг, 6 июля 2017, 18:58

Главной военной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по обвинению гражданина РФ Алексея Мильчакова, который руководил неонацистской батальоном боевиков "Русич".

Об этом в четверг сообщает прокуратура на своем официальном сайте.

Обвинительный акт направлен в суд для "заочного" рассмотрения.

"Досудебным расследованием установлено, что А. Мильчаков с июня 2014 по август 2015 в составе созданного им незаконного вооруженного формирования, так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", группы быстрого реагирования "Бэтмен" участвовал в составе террористической организации "ЛНР ", способствовал ведению агрессивной войны против Украины и изменении его границ в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - сказано в сообщении.

Также указывается, что в результате преступных действий Мильчакова, а именно устроенной им засады 5 сентября 2014 недалеко от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области погибли около 40 военнослужащих батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что украинским законодательством ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как известно, Мильчаков находится в списке лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции.

Украинская правда

Темы: РосcиявойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
Все новости...
Реклама: