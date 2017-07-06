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Обвиняемых в покушении на Геращенко будут судить присяжные

Четверг, 6 июля 2017, 22:29

Обвиняемых в покушении на нардепа "Народного фронта" Антона Геращенко попросили о суде присяжных.

Об этом политик сказал в эфире 112 канала.

"Двум гражданам, которые по заданию российских спецслужб приехали в Украину с целью организовать мое убийство, предъявили обвинение в покушении на убийство, и предложили получить в виде срока пожизненное заключение. Они имеют право на суд присяжных. Они об этом попросили, поэтому у них будет суд присяжных. Следующее заседание в конце июля", - сообщил Геращенко.

Как сообщалось, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.

Исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата. 

Украинская правда

Темы: Геращенкосуд
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