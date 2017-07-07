В РФ говорят, что поставка в Крым турбин Siemens не нарушила режим санкций

Компания "Ростех" не закупала турбины для ТЭС в Крыму напрямую у немецкой компании Siemens: оборудование было приобретено на вторичном рынке.

Об этом сообщает в пятницу российское издание ТАСС, ссылаясь на заявление "Ростеха".

Отмечается, что "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), строящий Симферопольскую и Севастопольскую ТЭС в оккупированном Россией Крыму, не закупал турбины для крымских станций напрямую у немецкой Siemens.

Как заявляет "Ростех", компания приобрела четыре комплекта газовых турбин на вторичном рынке.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкой Siemens в обход санкций ЕС. В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли.

Отмечается, что на крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций.

В феврале 2017 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Однако, согласно заявлению Ростеха, договориться так и не удалось.

"В текущих обстоятельствах "Технопромэкспорт" был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка", – говорится в сообщении госкорпорации.