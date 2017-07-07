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Розенблат о "фильме НАБУ": Это провокация

Пятница, 7 июля 2017, 11:33

Депутат БПП Борислав Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами для подтверждения представление на снятие неприкосновенности.

Об этом нардеп сказал на заседании регламентного комитета в пятницу после выступления генпрокурора.

Он сказал, что показанное видео – хороший "художественный фильм".

"Это провокация. И я уже подал соответствующее заявление в ГПУ относительно некоторых работников правоохранительных органов, которые умышленно провоцировали меня на получение взятки", – заявил Розенблат.

Он также убежден, что все дело против него – это месть за его "многолетнюю войну с янтарной мафией".

Кроме того, Розенблат в своем выступлении заверил, что обвинения его в сговоре с другим депутатом не соответствуют действительности.

"Я никогда не вступал ни в какой сговор с народным депутатом Максимом Поляковым или его помощниками", – заявил депутат.

Розенблат также заявил, что представление ГПУ на его задержание или арест безосновательны, потому что он никуда не собирается сбегать из страны.

Кроме того, нардеп заверил, что не влиял на суды и прокуратуру в Житомирской области: "Никакого контакта для воздействия на должностных лиц я не имел. Никакой возможности для воздействия на должностных лиц Житомирского областного совета, суды, прокуратуру – я не имею. Это все фальсификация".

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко сказал: "Перестаньте прикидываться ангелом. Это не художественный фильм, мы здесь Безрукова не приглашали".

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Роман Романюк, Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Верховная РаданеприкосновенностьГенпрокуратураянтарькоррупция
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