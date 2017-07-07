Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет дал добро на арест Розенблата

Пятница, 7 июля 2017, 13:38

Регламентный комитет ВР поддержал представления ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата из фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

За такое решение на заседании в пятницу проголосовали члены комитета.

В частности, комитет одобрил три представления Генеральной прокуратуры - на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата. За первое представление члены комитета проголосовали единогласно, по второму и третьему - пятеро за, трое воздержались.

"Комитет считает, что представление является законным, достаточным и обоснованным", - отметил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник, комментируя выводы относительно всех трех представлений.

Все выводы комитета направили председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Как сообщалось, на заседании комитета в пятницу Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали видео-доказательства злоупотребления служебным положением и вымогательства взяток Розенблатом.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 000 долларов взятки для передачи Розенблат и Полякову.

Статья, по которой народного депутата от БПП Борислава Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Розенблат - это уже пятый депутат ВР, по вопросу неприкосновенности которого на этой неделе собирается регламентный комитет. Следует отметить, что в его случае комитет впервые полностью одобрил представление Генеральной прокуратуры.

Больше про обвинение ГПУ читайте в статье.

Роман Кравец, Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадаГенпрокуратуранеприкосновенность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
19:58
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: