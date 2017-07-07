Комитет дал добро на арест Розенблата

Регламентный комитет ВР поддержал представления ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата из фракции БПП Борислава Розенблата и направил этот вывод Верховной Раде.

За такое решение на заседании в пятницу проголосовали члены комитета.

В частности, комитет одобрил три представления Генеральной прокуратуры - на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата. За первое представление члены комитета проголосовали единогласно, по второму и третьему - пятеро за, трое воздержались.

"Комитет считает, что представление является законным, достаточным и обоснованным", - отметил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник, комментируя выводы относительно всех трех представлений.

Все выводы комитета направили председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

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Как сообщалось, на заседании комитета в пятницу Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали видео-доказательства злоупотребления служебным положением и вымогательства взяток Розенблатом.

Антикоррупционные органы обвиняют Розенблата в том, что он и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 000 долларов взятки для передачи Розенблат и Полякову.

Статья, по которой народного депутата от БПП Борислава Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Розенблат - это уже пятый депутат ВР, по вопросу неприкосновенности которого на этой неделе собирается регламентный комитет. Следует отметить, что в его случае комитет впервые полностью одобрил представление Генеральной прокуратуры.

Больше про обвинение ГПУ читайте в статье.

Роман Кравец, Евгений Кизилов, УП