Взрывы в Луганске: сообщается о гибели "народной милиционерши"
Сепаратистские СМИ заявляют, что в результате взрыва в центре оккупированного Луганска погибла "полковник народной милиции ЛНР", еще пять человек ранены.
Об этом говорится в сообщении сайта "Луганский инфоцентр".
"В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане", - сказано в сообщении со ссылкой на представителя "народной милиции ЛНР".
В то же время российское информагентство ТАСС пишет, что в пятницу в Луганске произошел еще один взрыв, он прогремел в районе площади Героев Великой Отечественной войны.
"Данных о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.
По информации ТАСС, взрыв был большей мощности, чем первый, который произошел за час до него.
"Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие народной милиции ЛНР расширяют зону оцепления. На место прибывают машины скорой помощи и пожарные расчеты, а также взрывотехники", - пишет издание.
Как ранее сообщали сепаратистские СМИ, в пятницу, около 15:30, в центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв, ранена женщина.