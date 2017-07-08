Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв в Голосеевском районе: 1 погибшая, 6 пострадавших

Суббота, 8 июля 2017, 15:38

В результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева погибла женщина, еще 6 человек пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС по состоянию на 14:30.

"В результате происшествия пострадали 7 человек, 3 человека от госпитализации отказались, остальные трое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Один человек погиб, женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении.

 
Фото ГСЧС

Вместе с тем, спикер полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Позже председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил журналистам, что взрыв произошел в 3-этажном доме по адресу: проспект Голосеевский, 70, около 13:30 субботы.

По его словам, о причинах пока ничего сказать нельзя.

Председатель ГСЧС сообщил, что на месте происшествия работает около 100 человек личного состава службы, работа будет происходить в круглосуточном режиме.

Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что всего в доме зарегистрировано 64 жителя.

Ранее спикер полиции Киева Оксана Блищик сообщила о троих пострадавших в результате взрыва, предположительно, бытового газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
19:58
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: