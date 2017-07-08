Взрыв в Голосеевском районе: 1 погибшая, 6 пострадавших

В результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева погибла женщина, еще 6 человек пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС по состоянию на 14:30.

"В результате происшествия пострадали 7 человек, 3 человека от госпитализации отказались, остальные трое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Один человек погиб, женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото ГСЧС

Вместе с тем, спикер полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Позже председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил журналистам, что взрыв произошел в 3-этажном доме по адресу: проспект Голосеевский, 70, около 13:30 субботы.

По его словам, о причинах пока ничего сказать нельзя.

Председатель ГСЧС сообщил, что на месте происшествия работает около 100 человек личного состава службы, работа будет происходить в круглосуточном режиме.

Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что всего в доме зарегистрировано 64 жителя.

Ранее спикер полиции Киева Оксана Блищик сообщила о троих пострадавших в результате взрыва, предположительно, бытового газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева.

Катерина Тищенко, УП