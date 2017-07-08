Путин рассказал о беседах про вмешательство в выборы в США и Германии

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обсуждение с президентом США Дональдом Трампом вопроса о вмешательстве России в американские выборы.

Как сообщает "Интерфакс", в комментарии журналистам по итогам саммита G20 Путин заявил: "нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США".

"Президент США ставил вопрос, мы обсуждали этот вопрос, и это был не один вопрос, их было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США", - сообщил Путин.

"Я, насколько был в состоянии ответить - ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился", - добавил он.

Также он отметил, что "договорился с Трампом о том, что в будущем в отношениях РФ и США не должно быть неопределенностей, которые приводят к обвинениям о вмешательстве во внутренние дела".

"Это имеет прямое отношение к киберпространству, интернет-ресурсам. Мы договорились с президентом США о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать на тему о том, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить соблюдение международно-правовых норм, не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего, речь идет о России и США", - сообщил Путин.

При этом президент РФ заявил, что Россия не намерена вмешиваться в предстоящие в Германии выборы.

"Мы и в США не вмешивались, зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы? У нас добрые отношения с Германией. Это наш самый крупный торгово-экономический партнер в страновом измерении в Европе", - отметил он.

Вместе с тем Путин заявил, что западная пресса постоянно вмешивается во внутренние дела России.