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Гужва: Никакой секретной информации из Минобороны не получал

Вторник, 1 августа 2017, 16:25

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва  отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"13 июля я написал пост о том, что дело о вымогательстве, которое против меня сфабриковали, трещит по швам и потому власти приняли решение попытаться сфабриковать против меня очередное дело. Для этого из суда выбили разрешение на передачу всей изъятой оргтехники в СБУ", - написал Гужва.

Он отмечает, что в протоколе обысков флешка, о которой идет речь, не значится. Гужва не исключает, что флешку ему подбросили.

"Естественно, я понятия не имею о каких данных идет речь и никакой секретной информации из Минобороны ни на каких флешках не получал. Но то, что подбросить могут что угодно - это совершенно понятно. В этом их и цель. Ну ничего, одним сфабрикованным делом больше, другим меньше - дело житейское", - написал главред.

Как известно, во вторник Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Украинская правда

Темы: Минобороны
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