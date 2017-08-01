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СБУ: У Гужвы хранились секретные данные Минобороны

Вторник, 1 августа 2017, 14:56

Служба безопасности Украины обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Об этом говорится в определении суда от 27 июля, передают "Українські новини".

Согласно ему, следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области ведет досудебное следствие по уголовному производству, начатому 27 июня по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

Следователи заявляют, что 22 июня сотрудники полиции при обыске в офисе редакции интернет-издания "Страна.ua" изъяли флеш-накопитель марки Kingston с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором находятся электронные документы со сведениями, которые, возможно, представляют государственную тайну.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов со сведениями, возможно, составляющими государственную тайну, хранились на ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150, находящимися во владении юридического лица - Министерство обороны Украины", – сказано в судебном решении.

СБУ обратилось в суд с ходатайством предоставить доступ к персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ), находящейся в Минобороны, с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150 для проведения их экспертного исследования,

Представитель министерства возражал против удовлетворения ходатайства.

Однако суд предоставил следователям спецслужбы доступ к указанным жестким дискам и ПЭВМ в здании Минобороны.

Как известно, 22 июня полиция провела обыски в офисе "Страна.ua".

24 июня Шевченковский райсуд Киева подозрению в вымогательстве избрал для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

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Темы: СМИСБУМинобороны
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