Штаб АТО: Проверяется версия о причастности бойцов ВСУ к гибели женщины

В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащие ВСУ могут быть причастны к совершению преступления, в результате которого был ранен мужчина и погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализировано гражданское лицо, мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, вызванное неизвестным лицом, и женщину с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным происшествие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений ВСУ и гражданскими лицами.

По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления. Устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления.

Командование АТО пообещало принимать меры по объективному проведению следствия.