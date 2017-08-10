СМИ: В Пентагоне подготовили план бомбардировок 20 объектов КНДР

Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.



Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновников и двух старших офицеров, вышедших на пенсию.

Отмечается, что ключевым моментом в плане будет атака из бомбардировщиков B-1B Lancer, которые дислоцируются на авиабазе Андерсен в Гуаме.

С мая "двойки" B-1B Lancer провели 11 практических занятий по отработке аналогичной миссии.

Как сообщают источники, миссия предполагает, что неядерные бомбардировщики, окруженные истребителями, будут поддерживаться спутниками, беспилотниками, самолетами-дозаправщиками и самолетами-разведчиками.

В настоящее время в Гуаме расположены шесть бомбардировщиков B-1B Lancer.

По словам нескольких источников, целью удара могут стать около двух десятков северокорейских ракетных объектов, испытательных полигонов и вспомогательных объектов.

Телеканал сообщает, что два чиновника США, отвечая на вопрос о плане превентивного удара по КНДР, заявили, что такой вариант действительно рассматривается, но не является единственным.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".