Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В Пентагоне подготовили план бомбардировок 20 объектов КНДР

Четверг, 10 августа 2017, 05:37

Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновников и двух старших офицеров, вышедших на пенсию.

Отмечается, что ключевым моментом в плане будет атака из бомбардировщиков B-1B Lancer, которые дислоцируются на авиабазе Андерсен в Гуаме.

С мая "двойки" B-1B Lancer провели 11 практических занятий по отработке аналогичной миссии.

Как сообщают источники, миссия предполагает, что неядерные бомбардировщики, окруженные истребителями, будут поддерживаться спутниками, беспилотниками, самолетами-дозаправщиками и самолетами-разведчиками.

В настоящее время в Гуаме расположены шесть бомбардировщиков B-1B Lancer.

По словам нескольких источников, целью удара могут стать около двух десятков северокорейских ракетных объектов, испытательных полигонов и вспомогательных объектов.

Телеканал сообщает, что два чиновника США, отвечая на вопрос о плане превентивного удара по КНДР, заявили, что такой вариант действительно рассматривается, но не является единственным.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Темы: Северная КореяСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Северная Корея
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
Все новости...
Реклама: