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Российский самолет пролетел над Вашингтоном

Четверг, 10 августа 2017, 08:26

Российский самолет провел 9 августа наблюдательный полет над зданиями Капитолия, Центрального разведывательного управления, Пентагона и другими центрами принятия решений в Вашингтоне после того, как оборонное ведомство санкционировало такие действия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Полет вызвал обеспокоенность в средствах информации и в политических кругах США.

Однако он является частью давней программы наблюдения по договору об открытом небе, что позволяет обеим странам пролеты невооруженных наблюдательных самолетов над территорией друг друга.

Телеканал CNN и издания Politico сообщили, что, кроме пролета над Вашингтоном, российский самолет Tу-154M должен был пролететь над Бедминстером в штате Нью-Джерси, где отдыхает президент Дональд Трамп, а также над президентской резиденцией в Кэмп-Дэвид в штат Мэриленд.

Представитель Пентагона Дэн Ґефни заявил, что не может подтвердить путь самолета, пока его миссия не закончится.

Кроме России и США, еще 32 государства подписали договор, направленный на содействие прозрачности военной деятельности, уменьшение недоверия и недоразумений и содействие мониторинга соглашений о контроле над вооружениями.

Темы: СШАРосcия
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