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Австрия усиливает контроль на границах из-за нелегальных мигрантов

Четверг, 10 августа 2017, 08:41

В связи с ростом числа нелегальных мигрантов Австрия усиливает контроль над границами с четырьмя странами.

Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, сообщает Associated Press, передает Европейская правда.

По его словам, силы полиции и армии усиливают контроль над восточными и южными границами, на которых увеличилось количество случаев нелегального пересечения границы мигрантами.

Меры усиленного контроля будут действовать на пограничных пунктах на границе с Венгрией, Словенией, Италией и Словакией.

Министр пояснил, такой шаг необходим, поскольку на этих границах было перехвачено большее чем обычно количество мигрантов. Некоторых остановили на пограничных пунктах, где ранее беженцев задерживали редко.

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