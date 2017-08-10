Особенности безвиза: украинцев без обратного билета могут снять с рейса

В аэропорту Ивано-Франковска местной жительнице отказали в посадке на рейс МАУ до Валенсии, несмотря на то, что она имела право отправиться в Испанию по биометрическому паспорту.

Эта история стала публичной после facebook-поста самой пострадавшей и сообщений местных СМИ, сообщает Европейская правда.

Богдана Шелефонтюк утверждает, что у нее был билет в Испанию на прямой рейс авиакомпании МАУ PS939 в Валенсию, который должен был улететь из Ивано-Франковска еще 31 июля. Однако на стойке регистрации ей отказали в посадке на самолет из-за того, что у пассажирки не было обратного билета – билет был куплен только в одну сторону.

"У меня не было обратного билета, поскольку я планировала возвращаться назад на машине", - пояснила она, заверив, что за неделю до вылета интересовалась деталями "в кассе аэропорта" и получила заверения, что дополнительных документов не требуется. Ее объяснения о запланированном пути возвращения не были приняты во внимание, пассажирке отказали в посадке на рейс.

Богдана Шелефонтюк утверждает, что на следующий день она звонила перевозчику, авиакомпании МАУ, получив по телефону ответ, что такого требования нет и она могла воспользоваться билетом до Валенсии, но сейчас может обменять билет на новый только с доплатой.

Этот случай продемонстрировал системную проблему, с которой могут столкнуться и другие путешественники. Система TravelDoc, которую используют в аэропортах для проверки права пассажира на поездку, дает "желтый свет" тем, кто улетает с билетом "в одну сторону", с примечанием: "пассажиры, не имеющие обратного билета или другого приемлемого доказательства относительно обратного пути, могут получить отказ во въезде в ЕС ".

Как уже сообщала "Европейская правда" в статье-разъяснении, согласно пограничному кодексу ЕС лицо, въезжающее в Шенгенскую зону, должно доказать пограничнику, что планирует покинуть ее до истечения 90-дневного срока пребывания. В то же время правила Шенгена не содержат категорического запрета на въезд для тех пассажиров, у кого нет обратного билета. В случае его отсутствия пассажир должен доказать пограничнику, что намерен воспользоваться другим транспортом. Если пограничник решит, что эти доказательства неубедительны, или найдет иное нарушение в документах путешественника, ему откажут во въезде...

В этом случае авиакомпания-перевозчик должна оплатить обратную перевозку пассажира и, в ряде случаев, может получить денежный штраф. Поэтому авиаперевозчики порой "перестраховываются" и отказывают в посадке даже тем пассажирам, по которым решение пограничной службы не очевидно – как в случае с Богданой Шелефонтюк.

Эту особенность авиапутешествий необходимо учитывать, причем она в равной степени действует как для тех, кто планирует путешествовать по безвизовому режиму, так и для тех, кто едет с визой.

Что касается конкретного случая Богданы Шелефонтюк, то у нее действительно были высокие шансы на недопуск в ЕС, поскольку впоследствии в отдельной дискуссии она признала, что у нее не было с собой денег на покупку обратного билета.

О том, как работает безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Ответы на вопросы читателей".

О финансовых вопросах читайте в статье "Сколько денег брать в Европу: все подробности финансовых требований к безвизовым украинцам".