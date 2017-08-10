В Германии полицейских предостерегают от поездок в Россию – СМИ

Министерство внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония, расположенной на севере Германии, предостерегает сотрудников региональной полиции от частных поездок в Россию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Земельному министерству стали известны несколько случаев, когда немецкие полицейские были задержаны в России и подвергнуты допросам по поводу их служебных обязанностей.

Ранее издание Focus сообщило, что, судя по всему, поводом для беспокойства стал случай, произошедший с тремя немецкими полицейскими в Санкт-Петербурге.

Сотрудники правоохранительных органов находились в частной поездке в круизе по Балтийскому морю. Когда они высадились в Петербурге, российские пограничники задержали их, несмотря на действующие визы, и интересовались их деятельностью и внутренними служебными процессами. Как отмечает Focus, на полицейских оказывалось давление "в связи с подозрениями в возможном шпионаже".

Как утверждает издание со ссылкой на источники в берлинских службах безопасности, этот случай был не единственным, когда на немецких госслужащих оказывалось давление со стороны российских пограничников.

В связи с этим министерство внутренних дел Нижней Саксонии посоветовало полицейским не указывать профессию при поездках в Россию. Впрочем, в федеральном Министерстве внутренних дел считают, что такой подход может только навредить, если род деятельности выяснится при проверке на границе, полицейским действительно могут грозить обвинения в шпионаже.

Европейская правда