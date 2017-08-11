Китай обвинил США в нарушении его территориальных вод

МИД КНР выразил возмущение тем, что американский эсминец зашел в Южно-Китайском море в район, на который претендует Пекин.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее американские представители сообщили агентству Reuters, что эсминец ВМС США прошел у искусственного рифа Мисчиф, вблизи архипелага Спратли. Этот район является предметом территориального спора между Китаем и его соседями.

В июле 2016 Пекин отказался признать законным решение международного третейского суда в Гааге, который постановил, что Китай не имеет исторических прав на территории в Южно-Китайском море. Его претензии не признают Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Индонезия.

США настаивают на необходимости обеспечения режима свободы мореплавания в соответствии с международными законами.