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Китай обвинил США в нарушении его территориальных вод

Пятница, 11 августа 2017, 02:39

МИД КНР выразил возмущение тем, что американский эсминец зашел в Южно-Китайском море в район, на который претендует Пекин.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее американские представители сообщили агентству Reuters, что эсминец ВМС США прошел у искусственного рифа Мисчиф, вблизи архипелага Спратли. Этот район является предметом территориального спора между Китаем и его соседями.

В июле 2016 Пекин отказался признать законным решение международного третейского суда в Гааге, который постановил, что Китай не имеет исторических прав на территории в Южно-Китайском море. Его претензии не признают Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Индонезия.

США настаивают на необходимости обеспечения режима свободы мореплавания в соответствии с международными законами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайСША
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