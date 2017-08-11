Житель КНДР морем бежал в Южную Корею

Житель Северной Кореи переправился в Южную Корею, перейдя границу морем.

Об этом сообщили в Объединенном комитете штабов Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

По словам военных, перебежчик был спасен на острове Гьйодон, вблизи границы в Желтом море в ночь на 11 августа.

Пока не ясно, как 20-летний мужчина пересек морскую границу в южную сторону. По словам военных, во время наблюдения за пограничным районом Южнокорейский морской пехотинец обнаружил беглеца и отправился на помощь.

Сообщается, что в прошлом месяце пять жителей КНДР пересекли морскую границу в Японском море на небольшой лодке.

Всего в этом году 11 жителей КНДР бежали в Южную Корею, а 2016 таких случаев было 7.