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СММ ОБСЕ возобновила работу камеры наблюдения на ГФС

Пятница, 11 августа 2017, 09:23

СММ ОБСЕ возобновила работу камеры наблюдения на Донецкой фильтровальной станции после того, как она была выведена из строя пулями из стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

"Наблюдатели демонтировали тепловизионную камеру, а также заменили защитный рукав кабеля камеры видеонаблюдения. По состоянию на 14:00, 9 августа, работа камеры видеонаблюдения восстановлена", - говорится в сообщении.

Также в миссии сообщили подробности о повреждении тепловизионной камеры и камеры видеонаблюдения, которые были установлены на одном из зданий ДФС.

 

"8 августа, в 20:20, СММ потеряла сигнал с камер (одна тепловизионная и одна камера видеонаблюдения), недавно установленных на крыше административного здания на территории Донецкой фильтровальной станции.

"9 августа во время осмотра камер на ДФС команда Миссии обнаружила на тепловизионной камере повреждения, вызванные огнем из стрелкового оружия. Члены патруля СММ зафиксировали 10 мест попадания пуль (пять калибра 7,62 мм, две калибра 5,45 мм и еще три калибра 7,62 мм или 5,45 мм) на тепловизионные камеры, а также 4 места попадания пуль (калибра 7,62 мм или 5,45 мм) на опоре камеры ", - говорится в отчете.

Камера видеонаблюдения и передатчик сигнала не были повреждены, впрочем камера не работала. Наблюдатели заметили 2 места попадания пуль (калибра 7,62 мм или 5,45 мм) на защитном рукаве кабеля камеры видеонаблюдения.

По оценкам наблюдателей, "все пули были выпущены с расстояния 600-800 м с юго-юго-западного направления и с высоты 10-12 м над землей, соответствует высоте, на которой установлены камеры".

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