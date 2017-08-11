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ОБСЕ: С начала 2017 года на Донбассе погибли 62 мирных жителей

Пятница, 11 августа 2017, 13:44

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на востоке Украины 283 раненых и 62 погибших среди мирного населения.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ по состоянию на 9 августа.

"За период с 24 июля по 8 августа трое гражданских лиц погибли, еще десять получили ранения. Это увеличило общее количество подтвержденных Миссией жертв (раненых и погибших - УП.) Среди мирного населения за 2017 до 345 человек, 62 из которых - со смертельным исходом ", - отмечается в отчете.

Как сообщалось, по состоянию на 9 августа наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО в 3-7 раз в сравнении с прошлыми сутками.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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