Штаб АТО: Проводится проверка из-за поставок военным некачественной воды

По факту обеспечения некачественной водой одной из военных частей в зоне АТО проводится проверка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Информация о фактах поставки некачественной воды для приготовления пищи в батальон отдельной горно-штурмовой бригады сейчас проверяется. У личного состава жалоб и заявлений по поводу заболеваний не выявлено", - говорится в сообщении.

"Руководством штаба АТО инициирована проверка поставок технической воды. В то же время напоминаем, что тыловые подразделения постоянно отслеживают информацию по фактам поставки некачественной воды военнослужащим ВС Украины", - отметили в штабе.

В штабе также подчеркнули, что в настоящее время военнослужащие в зоне АТО полностью обеспечены качественной питьевой водой.