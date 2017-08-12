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Сутки в АТО: Боевики били 20 раз, 1 боец ВСУ подорвался на мине

Суббота, 12 августа 2017, 06:50
Сутки в АТО: Боевики били 20 раз, 1 боец ВСУ подорвался на мине

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 20 раз открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В результате боевых действий 3 украинских защитников были ранены, еще 3 получили боевые травмы, один – погиб, подорвавшись на мине", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении возле Счастья и Новотошковского по украинским позициям террористы били из минометов и гранатометов. По опорным пунктам ВСУ возле Сизого боевики выпустили по меньшей мере 5 мин калибра 120 мм. Кроме того, ночью, бандиты почти полчаса били из 120 мм миномета по украинским укреплениям в районе Крымского.

На Приморском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали наблюдательный пункт сил АТО неподалеку Лебединского. Также вооруженные провокации сепаратистов зафиксированы в районе Марьинки.

На Донецком направлении около 21:00 в результате обстрела украинских позиций из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранения один военный ВСУ. В ответ украинские бойцы разрешенными средствами поражения оперативно накрыли позиции боевиков.

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Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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