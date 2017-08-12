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Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Суббота, 12 августа 2017, 09:45

В пятницу вечером боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово".

Как сообщает Государственная пограничная служба, обстрел позиций, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, начался после 22:00 и длился более часа.

"Огонь незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории, и использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие", - сообщили в Госпогранслужбе.

Никто из украинских защитников не пострадал.

Темы: Пограничная службаДонецкая область
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