ДТП с автобусом в Польше: 28 пострадавших, украинцев нет
В Польше автобус лоукост-перевозчика Polski Bus, ехавший из Варшавы до Жешува, попал в ДТП.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Автобус попал в аварию возле города Тарнобжег, сначала зацепил фонарь, выехал в кювет и перевернулся на бок.
Всего в салоне автобуса путешествовали 85 человек, 28 получили ранения.
На место происшествия вскоре прибыли 15 карет скорой помощи и спасательный вертолет. Семь раненых в тяжелом состоянии.
Что стало причиной аварии пока неизвестно. Полиция уже установила, что водитель был трезв.
Пассажиры рассказывают, что перед ДТП слышали громкий звук с той стороны автобуса, на которой ночью водитель заменял продырявленое колесо.
За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в дтп у Польщі.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 12, 2017
В то же время, Департамент консульской службы МИД сообщил в Twitter, что, по предварительной информации, среди пострадавших в ДТП в Польше украинцев нет.