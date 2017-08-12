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Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в независимые директора "Роснефти"

Суббота, 12 августа 2017, 21:23
Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в независимые директора Роснефти

Правительство России выдвинуло экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и еще троих кандидатов в качестве независимых директоров "Роснефти", а также трех кандидатов в совет директоров компании в качестве представителей РФ. 

Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В качестве независимых директоров, кроме Шредера, выдвинуты бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

Кандидатами в совет директоров стали глава Минэнерго Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В настоящее время в совете директоров "Роснефти" числятся 9 человек. Как заявил Сечин, "Роснефть" уже расширить численность совета директоров до 11 человек.

"Роснефть" планирует провести внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге, на котором обсудят вопросы о выплате дивидендов за первое полугодие 2017 года и избрании членов совета директоров компании.

Ранее росСМИ со ссылкой на источники в российском правительстве и "Роснефти" сообщали, что Шредера пригласили в совет директоров компании "Роснефть" в качестве независимого директора. 
Герхард Шредер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 годы, он отрицательно относится к санкциям ЕС против России, так как они "наносят значительный ущерб обеим сторонам".
В октябре 2016 года Шредер возглавил совет директоров дочки "Газпрома", компании "Северный поток-2".

Темы: РосcияГермания
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