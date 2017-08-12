Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в независимые директора "Роснефти"
Правительство России выдвинуло экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и еще троих кандидатов в качестве независимых директоров "Роснефти", а также трех кандидатов в совет директоров компании в качестве представителей РФ.
Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
В качестве независимых директоров, кроме Шредера, выдвинуты бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Кандидатами в совет директоров стали глава Минэнерго Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Роснефть" планирует провести внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге, на котором обсудят вопросы о выплате дивидендов за первое полугодие 2017 года и избрании членов совета директоров компании.