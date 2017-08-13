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На Закарпатье из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов

Воскресенье, 13 августа 2017, 13:42

Из-за неблагоприятных погодных условий на Закарпатье произошли аварийные отключения электроэнергии, без электичества остаются восемь населенных пунктов Мукачевского и Береговского районов.

Об этом 13 августа сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По его данным, в течение ночи из-за отсутствия электроэнергии украинская часть пункта пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе несколько часов не работала, пересечение границы осуществлялось через ПП "Вилок".

По состоянию на утро 13 августа МПП "Лужанка" работает в обычном режиме.

"В Свалявском и Великоберезнянском районах сильный ветер повалил на проезжую часть несколько деревьев. Движение автотранспорта уже восстановлено. В Берегово ночью не работала канализационно-насосная станция, в результате чего вода затопила три улицы. В настоящее время центральная часть Берегово остается обесточенной. В течение ближайших часов подача электроэнергии должна быть восстановлена во всей области", - сообщил глава ОГА.

 
 
Фото - mukachevo.net

По данным ГосЧС, больше всего от непогоды пострадали Ужгородский, Великоберезнянский и Береговский район, пишет Mukachevo.net.

"В результате ливня и из-за захламленности водоотводных канав произошло подтопление 9 дворов в с. Чома Береговского района и в Ужгороде. Также в результате сильных порывов ветра произошло падение деревьев в с.Мирча Великоберезнянского р-на и на автодороге Киев-Чоп возле с. Нелипино Свалявского района",  - отмечается в сообщении.

Украинская правда

Темы: Закарпатьепогода
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