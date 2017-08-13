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Погода: Неделя начнется с дождями и грозами

Воскресенье, 13 августа 2017, 16:31

В понедельник в Киеве - переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь. 

По данным Укргидрометцентра, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью +19 ... + 21, днем ​​+25 ... + 27.

На западе Украины - переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью +10 ... + 15, днем ​​+22 ... + 27.

На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью +16 ... + 21, днем ​​+23 ... + 28. 

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15 ... + 20, днем ​​+27 ... + 32.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью +17 ... + 22, днем ​​+32 ... + 37.

 

На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17 ... + 22, днем ​​+30 ... + 35.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +19 ... + 24, днем ​​+31 ... + 36.

13 августа температура воды в Черном и Азовском морях +23 ... + 28, в Днепре возле Киева +24.

Украинские новости

Темы: погода
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