Погода: Неделя начнется с дождями и грозами
В понедельник в Киеве - переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь.
По данным Укргидрометцентра, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью +19 ... + 21, днем +25 ... + 27.
На западе Украины - переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью +10 ... + 15, днем +22 ... + 27.
На севере переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью +16 ... + 21, днем +23 ... + 28.
В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15 ... + 20, днем +27 ... + 32.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью +17 ... + 22, днем +32 ... + 37.
На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17 ... + 22, днем +30 ... + 35.
В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +19 ... + 24, днем +31 ... + 36.
13 августа температура воды в Черном и Азовском морях +23 ... + 28, в Днепре возле Киева +24.