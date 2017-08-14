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Из зоны АТО вертолетом эвакуировали двух раненных военных

Понедельник, 14 августа 2017, 03:27

13 августа из района проведения АТО в Харьков вертолетом эвакуировали двух военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сначала бойцам оперативно оказали помощь передовые группы врачебно-сестринских бригад, находящихся ближе к районам боевых действий. Далее раненых доставили в 65-ый военный мобильный госпиталь, где провели необходимые мероприятия по оперативному вмешательству и стабилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные получили минно-взрывные травмы на передовой  - множественные ранения верхних и нижних конечностей, туловища, проникающие ранения живота.

Темы: АТО
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