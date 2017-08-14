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В результате взрыва газа в Лиссабоне пострадали пять туристов

Понедельник, 14 августа 2017, 14:32

В столице Португалии Лиссабоне в результате взрыва газа в жилом доме ранения получили пять иностранцев.

Об этом сообщает издание Publico, передает Европейская правда.

В результате взрыва два человека получили серьезные травмы, у трех пострадавших - ранения меньшей степени тяжести.

В мэрии Лиссабона рассказали, что на момент взрыва в доме находились 10 человек, еще двое как раз проходили по улице возле дома.

"Семь человек остались без крыши над головой, однако о них уже позаботились, остальные в больнице. Ранения получили иностранцы, поэтому мы связались с посольствами", - рассказали в мэрии.

Что касается национальности пострадавших, то незначительные повреждения получила пара французов, которая прогуливалась по улице в момент взрыва. Другие пострадавшие - граждане Германии, которые снимали в доме апартаменты.

Сообщается, что инцидент повлекло накопление газа на нижнем и верхнем этажах, где и произошли взрывы. Незадолго до взрыва жители жаловались на запах газа.

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