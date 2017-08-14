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День в АТО: Количество обстрелов выросло, 2 военных ранены

Понедельник, 14 августа 2017, 19:57

Количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины увеличилось почти в два раза по сравнению с воскресеньем.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Как и несколько дней подряд, сегодня наиболее горячо было в окрестностях Авдеевки. Почти с 7 утра российско-оккупационные группировки 4 раза били по нашим опорным пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные активно применяли оружие на поражение противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров по украинским защитникам на подступах к Марьинке и Красногоровке. А около 7 утра, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово двое военных получили ранения.

"Также сегодня, около 16 часов, в ходе огневого противостояния с силами АТО, боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. Разрушения зданий сейчас оцениваются. К счастью, из местных никто не пострадал", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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