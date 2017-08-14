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НАПК просит наказать Симоненко за нарушение финансирования КПУ

Понедельник, 14 августа 2017, 20:44

Национальное агентство по предотвращению коррупции просит суд привлечь к ответственности главу Коммунистической партии Украины, бывшего депутата Верховной Рады Петра Симоненко за нарушения в финансировании партии.

Об этом говорится в судебном решении.

Указано, что НАПК 30 июня составило акт по итогам проведения анализа отчет КПУ об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 1-й квартал 2017 года.

Как утверждается в протоколе об административном правонарушении, установлен ряд нарушений, допущенных КПУ в лице ее руководителя Симоненко при получении денежных взносов в пользу политической партии.

НАПК просит суд привлечь главу партии к ответственности по ст. 212-15 (нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии) Кодекса об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 70 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 1 190-1 700 гривен).

Протокол об административном правонарушении 28 июля был направлен на рассмотрение в Подольский районный суд Киева.

Тем не менее, Подольский суд отказался рассматривать протокол НАПК, отметив, что дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту совершения правонарушения, а офис КПУ, скорее всего, функционирует не по адресу ул. Борисоглебская, 7 в Подольском районе, а по ул. Ванды Василевской, 7 в Шевченковском районе столицы.

Таким образом, дело возвращено в НАПК для передачи в надлежащий суд.

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Темы: СимоненкоНАПК
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