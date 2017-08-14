Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД выступил с протестом из-за новых репрессий России в отношении украинцев

Понедельник, 14 августа 2017, 21:54

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник вечером.

Дипломаты отмечают, что российская оккупационная власть продолжает дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, преследуя этнических украинцев и крымских татар.

По данным ведомства, в течение последнего месяца было принято, как минимум, 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только на прошлой неделе, согласно информации, произошло не менее 3 обысков в домах крымских татар.

"Апробированные практикой НКВД циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего Сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией", - говорится в заявлении.

"Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить всех незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства, выдвигая им сфабрикованы обвинения", - подчеркнули в ведомстве.

МИД выразил глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного на территории России гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, который 27 июля 2017 года в знак протеста против российского правового беспредела начал очередную голодовку в связи с его безосновательным осуждением до 15 лет лишения свободы.

"Требуем от российской стороны безотлагательно разрешить обследование Руслана Зейтуллаева украинскими врачами. Украина требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", - заявили в министерстве.

Украинская правда

Темы: МИДРосcияКрымполитзаключенныеправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
МИД
Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Польша вызовет посла России после бредней Путина о Сталине и польских землях
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: