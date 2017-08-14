МИД выступил с протестом из-за новых репрессий России в отношении украинцев

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник вечером.

Дипломаты отмечают, что российская оккупационная власть продолжает дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, преследуя этнических украинцев и крымских татар.

По данным ведомства, в течение последнего месяца было принято, как минимум, 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только на прошлой неделе, согласно информации, произошло не менее 3 обысков в домах крымских татар.

"Апробированные практикой НКВД циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего Сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией", - говорится в заявлении.

"Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить всех незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства, выдвигая им сфабрикованы обвинения", - подчеркнули в ведомстве.

МИД выразил глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного на территории России гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, который 27 июля 2017 года в знак протеста против российского правового беспредела начал очередную голодовку в связи с его безосновательным осуждением до 15 лет лишения свободы.

"Требуем от российской стороны безотлагательно разрешить обследование Руслана Зейтуллаева украинскими врачами. Украина требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", - заявили в министерстве.

Украинская правда