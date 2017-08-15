Во вторник синоптики обещают жару, местами дожди
15 августа в Украине будет наблюдаться переменная облачность.
Об этом сообщает во вторник "Укринформ", ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, вечером и в Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков.
Ветер северо-западный, в восточной части - восточный, 5-10 м / с. Температура - 24-29 °; в южной части и восточных областях 30-35°.
В Киеве осадки не ожидаются. Днем будет 26..28 °.
Во Львове во вторник без осадков. Температура днем около 25°.
В Днипре 15 августа сохранится солнечная и жаркая погода – 30..32 °.
В Одессе без осадков, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Температура составит 30..32°.
В Харькове днем прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозой. Температура 32..34 °.
В Карпатах 15 августа осадки не ожидаются. Температура прогреется до 20..25 °.