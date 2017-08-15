Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во вторник синоптики обещают жару, местами дожди

Вторник, 15 августа 2017, 08:53

15 августа в Украине будет наблюдаться переменная облачность.

Об этом сообщает во вторник "Укринформ", ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, вечером и в Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков.

Ветер северо-западный, в восточной части - восточный, 5-10 м / с. Температура - 24-29 °; в южной части и восточных областях 30-35°.

В Киеве осадки не ожидаются. Днем будет 26..28 °.

Во Львове во вторник без осадков. Температура днем ​​около 25°.

В Днипре 15 августа сохранится солнечная и жаркая погода – 30..32 °.

В Одессе без осадков, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Температура составит 30..32°.

В Харькове днем ​​прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозой. Температура 32..34 °.

В Карпатах 15 августа осадки не ожидаются. Температура прогреется до 20..25 °.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: