Совбез ООН может ввести новые санкции против Северной Кореи – СМИ

Совет безопасности Организации Объединенных Наций может ввести новые санкции против Северной Кореи, которые, вероятно, будут нацелены на поставки текстильной продукции и нефти из КНДР.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Совбеза ООН, передает Европейская правда.

Дипломаты говорят, что экспортные товары на сумму около $2 млрд могут быть включены в "черный список", чтобы сократить финансирование программ баллистических ракет и ядерного оружия в Пхеньяне.

"Возможно, в какой-то момент будет другая резолюция. Мы можем разделить эти 2 миллиарда долларов в другие сектора и сделать еще одну треть, сократив текстильный сектор или что-то еще", - сказал один из дипломатов.

По данным Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (KOTRA), текстиль стал вторым по величине экспортным товаром КНДР после угля и других полезных ископаемых в году на общую сумму $752 млн. Почти 80% текстильного экспорта отправилось в Китай.

Другие меры могут включать запрет для национальной авиакомпании Северной Кореи, запрет выхода кораблей в открытое море и добавление ведущих официальных лиц Пхеньяна в "черный список".

Резолюция ООН, принятая в прошлом году, была направлена ​​на сокращение годового экспортного дохода Северной Кореи на четверть, или на $800 млн. Резолюция сократила экспорт угля на 60% и запрещает экспорт меди, никеля, серебра, цинка и олова.

Согласно новой резолюции ООН от 5 августа, новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Санкции нацелены на четыре сектора экспорта - уголь, железо, свинец и морепродукты.