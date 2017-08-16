Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авиакомпания airBaltic открывает новую стыковку Киев-Рига-Лиссабон

Среда, 16 августа 2017, 12:35

Латвийская авиакомпания airBaltic открывает новую стыковку Киев-Рига-Лиссабон. Первый рейс запланирован на 27 марта 2018 года.

Об этом сообщает ЦТС, передает Европейская правда.

Исправлено: В начальной версии новости в заголовке ошибочно было указано об открытии рейса Киев-Лиссабон

Рейс airBaltic в Лиссабон будет выполняться с пересадкой (1 час 15 минут) в аэропорту Рига, хабе авиакомпании. Из Киева пассажиры смогут вылететь в 9:40, пересадка в Риге будет проходить с 11:35 до 12:50, время прибытия в Лиссабон – 15:25.

Обратный рейс стартует из Лиссабона в 16:10, прибытие в Киев – в 9:10. Стыковка в Риге по дороге из Лиссабона продлится с 22:35 до 7:20 следующего дня.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Стоимость перелета из Киева в Лиссабон - от 116,99 евро, обратно - 112,99 евро. Билеты уже доступны для бронирования на сайте компании.

 

Таким образом балтийский перевозчик на три недели опередит венгерского лоукостера Wizz Air в открытии авиасообщения с Португалией. Следует отметить, что Wizz Air выполняет прямой рейс без пересадки.

AirBaltic в марте 2018 года также запускает стыковки, которые позволят пассажирам из Украины добраться из Киева в Гданьск, Бордо и Малагу. Билеты на эти направления обойдутся в 89, 109 и 119 евро соответственно.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: