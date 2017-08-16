В СБУ говорят, что поймали свою сотрудницу на шпионстве в пользу РФ

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудницу херсонского управления ведомства в сотрудничестве с ФСБ РФ.



Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.

Правоохранители заявляют, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.



Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное следствие продолжается.