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"Южмаш" объяснил кремлевским пранкерам разницу между двумя Кореями

Среда, 16 августа 2017, 15:35

Российский пропагандистский канал Россия 24 выпустил в эфир сюжет с так называемыми пранкерами, которые звонили гендиректору завода "Южмаш".

Как сообщает пресс-служба "Южмаша", авторы сюжета попытались путем искажения слов гендиректора Сергея Войта и размещения их в контексте рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности, отмечает "Южмаш".

Пресс-служба отмечает, что КБ "Южное" много лет сотрудничает с Республикой Корея, а недавно к этому сотрудничеству был привлечен и Южмаш. При этом ни о каком сотрудничестве Южмаша или КБ "Южное" с предприятиями и организациями Северной Кореи речь никогда не шла.

Как известно, российскиов пранкеры Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) неоднократно обвиняли в сотрудничество с ФСБ и разоблачали во лжи, а их "розыграши" практически всегда появляются на главных российских телеканалах.

 

Темы: КНДРскандал
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