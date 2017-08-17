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Немецкую партию "АдГ" подозревают в связях с российским агентом

Четверг, 17 августа 2017, 03:34

Сразу нескольких функционеров правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подозревают в тесных контактах с предполагаемым российским агентом, поляком Матеушем Пискорским.

Об этом сообщили медиакомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретный доклад Федерального ведомства по охране конституции ФРГ и Федеральной разведывательной службы (BND), пишет DW.com.

Согласно их данным, Пискорский, предположительно работающий на российскую разведку, уже год содержится в Польше в следственном изоляторе. Спецслужбы Германии тоже считают его пророссийским агитатором, получающим деньги от Кремля.

Согласно сообщениям, Матеуш Пискорский в числе прочего организовывал поездки наблюдателей на сомнительные выборы в регионах, находящихся под влиянием России. В этих миссиях участвовали и депутаты земельных парламентов от "АдГ". 

С этой целью в минувшем году функционеры "АдГ" основали в Берлине общество под названием "Немецкий центр евразийских исследований", говорится в докладе.

Ключевым партнером и председателем этого общества является главный редактор правого журнала "Zuerst!" Мануэль Оксенрайтер. Сооснователями являются также глава молодежной организции "АдГ" "Молодая альтернатива" Маркус Фронмайер и депутат АдГ в ландтаге Тюрингии Томас Руди, сообщают немецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии Александер Гауланд, который вместе с Алис Вайдель возглавляет предвыборный список "АдГ", уверен, что Россия никогда не отдаст Украине Крым.

Темы: ГерманияРосcия
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