Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ни одного случая заболевания холерой в Николаеве нет – ОГА

Четверг, 17 августа 2017, 09:19

Ни одного случая заболевания людей холерой из-за обнаруженного в Николаеве возбудителя нет.

Об этом сообщил в четверг "Радио Свобода" заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации по социально-гуманитарным вопросам Виталий Кондратьев.

"После того, как была обнаружена эта инфекция в воде, усилили дополнительные меры безопасности, мы провели дополнительные обследования, увеличили количество точек заборов воды, чтобы мониторить ситуацию с тем, распространяется она или не распространяется; мобилизовали наше инфекционное отделение, проверили, все ли там готово в случае чего. На сегодня все стабильно, вода мониторится, в других местах, кроме того места, где были взяты первые пробы с холерой, в этих местах палочки нет", - сказал он.

По словам Кондратьева, власти запретили купание на всех пляжах, соответствующие объявления размещены для информирования граждан. Также запрещена рыбалка, в связи с чем проводятся рейды полиции в местах стихийной продажи рыбы, которая могла быть выловлена ​​на прошлой неделе.

"Люди с пониманием относятся к этому вопросу и в воду не идут, несмотря на жару", – сказал представитель Николаевской ОГА.

В Главной инфекционной больнице Николаева также заявили, что ни одного случая заболевания граждан холерой не зарегистрировано, больных с подозрением заболеваемости холерой нет.

На этой неделе стало известно об обнаружении возбудителя холеры после взятых в реке Ингул проб воды.

Холера - острая особенно опасная инфекционная болезнь, вызванная холерным вибрионом, что вызывает тяжелое гастроэнтерит с резким обезвоживанием организма и гемодинамическими расстройствами. Эпидемическая ситуация по холере в Украине была острой в начале 1990-х, когда вспышки фиксировали сразу в нескольких регионах.

Темы: здоровьеНиколаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
здоровье
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Даже наихудший сценарий на ЗАЭС не угрожает населению радиацией – ANS
В Скадовске и Геническе тайно вакцинируют от холеры представителей оккупационных властей
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: